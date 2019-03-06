Виктор Цыганков: Хочу, чтобы "Челси" вышел против нас боевым составом

Полузащитник "Динамо" – о европейских "смотринах" футболистов и травме нападающего Соля

Виктор Цыганков. Фото: AFP

Виктор Цыганков: Хочу, чтобы "Челси" вышел против нас боевым составом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a9/cd7/5c66a9cd70dcd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a9/cd7/5c66a9cd70dcd.png 2019-03-06T20:43:37+02:00 Футбол Полузащитник "Динамо" - о европейских "смотринах" футболистов и травме нападающего Соля

В четверг "Динамо" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы – против английского "Челси". За сутки до поединка в Лондоне состоялась пресс-конференция главного тренера киевского клуба Александра Хацкевича, на которую также пришел полузащитник Виктор Цыганков. Вот что сказал футболист "Динамо":

- Игроки "Динамо" не слишком известны в Европе, расцениваете ли вы этот матч как возможность показать себя?

- Это наша проблема, что мы не играем в таких турнирах, как Лига чемпионов. Футболистов просматривают на высоком уровне именно в ЛЧ. Наша команда растет, у нее есть потенциал уже в скором времени играть в этом турнире.

- Хотли бы вы, чтобы "Челси" сыграл основным составом, или "полуразбавленным"?

- Хочется играть с самыми сильными, чтобы в первую очередь проверить свой уровень и всей команды. Узнать, на что мы можем претендовать в турнире.

- Травма Соля насколько психологически повлияла на коллектив? Может, сплотила команды, или расстроила?

- Травма нашего футболиста – это большая потеря. Желаю ему скорейшего выздоровления, и надеюсь, что команда подарит ему хорошие эмоции своей игрой.

Матч "Челси" – "Динамо" пройдет 7 марта, начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем текстовый онлайн встречи с комментариями ключевых эпизодов игры, яркими фото со стадиона "Стэмфорд Бридж" и видеоповторами голов.

Ранее тренер "Челси" назвал игроков "Динамо", которых опасается больше всего. Маурицио Сарри ждет угроз от вингеров Цыганкова и Вербича. Но второй из них сыграет только в ответной встрече в Киеве 14 марта.

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