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Виктор Цыганков стал самым дорогим футболистом чемпионата Украины

20 июня, 21:21

Полузащитник киевского "Динамо" стоит на трансферном рынке 20 млн евро

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: Instagram

Авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов украинской Премьер-лиги, после чего на первом месте оказался полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Его стоимость возросла на 7 миллионов и становит сейчас 20 млн евро.

ТОП самых дорогих футболистов украинской Премьер-лиги (млн евро):

  • Виктор Цыганков ("Динамо") – 20
  • Исмаили ("Шахтер")  19
  • Тете ("Шахтер") – 15
  • Тайсон ("Шахтер") – 12
  • Марлос ("Шахтер") – 11
  • Тарас Степаненко ("Шахтер") – 10
  • Беньямин Вербич ("Динамо") – 6
  • Виталий Миколенко ("Динамо") – 6
  • Виктор Коваленко ("Шахтер") – 6
  • Маркос Антонио ("Шахтер") – 6

Интересно, что Виктор Цыганков сравнялся по своей стоимости с Андреем Ярмоленко ("Вест Хэм") и Александром Зинченко ("Манчестер Сити"). Теперь эта троица – самые дорогие украинские футболисты.

Напомним, что сегодня Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити". Теперь 22-летний игрок связан контрактными обязательствами с английским клубом до лета 2024 года. В прошлом сезоне Зинченко провел в составе "МанСити" 29 матчей - забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. 

Ранее Зинченко дал мастер-класс детям в Манчестере:

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Тег футболист, чемпионат Украины, Динамо Киев, Виктор Цыганков

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Football.ua

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