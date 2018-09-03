Виктор Леоненко: "Молодежь "Динамо" распиарили, а "Аякс" оказался для киевлян "Барселоной"

Эксперт программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Виктор Леоненко прокомментировал последние матчи киевского "Динамо" (0:0 я "Аяксом" и 0:2 с "Карпатами") и итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для "Шахтера". Виктор Леоненко с 1992 по 1998 год играл в составе "Динамо", трижды признавался футболистом года в Украине.

"Для "Динамо" "Аякс" оказался "Барселоной". Но самое неприятное, что "Динамо" дома сыграло хуже, чем на выезде. "Аякс" постоянно атаковал. Во многом это из-за того, что Супряга не мог зацепиться за мяч. Он молодой игрок, но чьи это проблемы? Точно не мои и не "Аякса". У них в составе много молодых игроков, но складывалось ощущение, что мужики играют против детей. Так бывает только в "Динамо": взяли игрока из второй лиги, и через неделю он уже в составе на Лигу чемпионов выходит. В этом матче вратари были лучшими на поле. Повезло, что арбитр поставил один пенальти, а не три. Кендзера не вошел в игру, еще и обижался на судью, хотя он чуть футболку соперника не порвал", – сказал Леоненко.

"У нас распиарили молодежь "Динамо". Хорошо, что сейчас сами футболисты говорят, что они виноваты в поражениях. К тому же, Игорь Михайлович опоздал с трансферами к началу еврокубков, как говорится, зима пришла неожиданно. Сидклей похоже, только к ноябрю начнет играть", – считает Леоненко.

Также Леоненко высказался о несостоявшейся отставке главного тренера "Зари" Юрия Вернидуба. "На месте Юрия Вернидуба я бы последний раз говорил об отставке. Чем чаще так он будет говорить, тем хуже будет для него и команды, потому что футболисты перестанут воспринимать всерьез. Уходить нельзя, это все эмоции. Поражение на последней минуте из-за пенальти, который привез сын… Поэтому Геллер так спокойно отнесся и не принял отставку. "Заре" просто нужно занимать третье место и напрямую выходить в Лигу Европы, а не играть квалификацию с такими командами, как "Лейпциг", состав которого стоит, как Запорожье".

Виктор Леоненко высказался относительно жеребьевки "Шахтера" в Лиге чемпионов.

"Я думаю, что группа для "Шахтера" проходная. Уверенно сыграть можно даже против "Манчестер Сити". "Хоффенхайм" и "Лион" должны проходить", – уверен Леоненко.

Леоненко также прокомментировал матч чемпионата Украины "Динамо" – "Карпаты", в котором киевляне проиграли со счетом 0:2.

"Сегодня Дердо придумал себе кучу штрафных. Такие красные карточки показывать нельзя. Ладно в мое время камеры были только у работников клуба, но здесь же показывает телевиденье. В первом голе виноват Вербич, который начал атаку "Карпат". Во втором – Че Че непонятным образом сыграл на фланге, Кадар улетел в собственной штрафной. Хорошо, что сейчас сами футболисты начали говорить, что они не соответствуют уровню "Динамо". Здесь не Хацкевич виноват. Можно придумать многое, но это такой уровень. Карраскаль сегодня издевался над динамовцами, и у него все получалось. "Карпаты" сыграли сильнее "Динамо. Я бы не хотел, чтобы Хацкевич уходил в отставку, потому что во всем виноват президент клуба. Это же он покупает футболистов. Любой тренер, который приходит в "Динамо", не может себе позволить того футболиста, которого он хочет. Как тренер может отвечать за результат, если он не может покупать футболистов?", – говорит Леоненко.