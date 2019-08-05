Виктор Леоненко / Фото: Сегодня|Спорт

Виктор Леоненко: "В матче Шахтер – Карпаты на поле можно было выпускать моих котов" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-05T12:31:03+03:00 Футбол Бывший футболист – о матче чемпионата Украины

Эксперт программы Великий Футбол Виктор Леоненко прокомментировал игру "Шахтер" – "Карпаты". Бывший игрок "Динамо" рассказал о матче чемпионата Украины.

Онлайн матча "Шахтер" – "Карпаты" в чемпионате Украины

"40 минут "Карпаты" держались. Додо у "Шахтера" выпадал, потому что он своего игрока так и не нашел. Кстати, иногда его игнорировали. Как было с Бутко, когда Марлос не всегда ему давал мяч, особенно если сравнивать с Срной. А так, вопрос сыгранности. Тут и моих котов можно ставить: не вспотели, играли легко.

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Меня вообще радует, как играли наши лидеры: и "Динамо", и "Шахтер". То, что между ними и остальными командами пропасть – так это давно уже так. Есть две команды, точнее, полторы, а остальные все одинаковые. Игроки "Карпат" – перепуганные. Они увидели эмблему "Шахтера" и "Динамо" и все, тренера больше не слушают. Тренер ничего не может сделать."

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Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" во втором туре Премьер-лиги в Харькове разгромил львовские "Карпаты". Долгое время гости отбивались, но, как и в первом туре против "Динамо", пропустили дважды перед уходом на перерыв.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Карпаты":

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