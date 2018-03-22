Виктор Вацко стал королевским комментатором

В среду состоялась премьера мультфильма "Дикие предки". Одну из главных ролей озвучил актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, а Виктор Вацко в мультике занимался тем же, чем и в жизни – комментировал футбол.

Комментатор телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Виктор Вацко расширил горизонты и озвучил героя мультфильма "Дикие предки". В такой роли лучшего комментатора Украины поклонники услышат впервые.

"Дикие предки" – семейная анимационная комедия от студии Aardman и режиссера Ника Парка, четырехкратного обладателя премии "Оскар". Фильм рассказывает о противостоянии Бронзового и Каменного века, а также историю возникновения самого популярного вида спорта – футбола. В оригинальной версии фильм дублировали Эдди Редмэйн и Том Хиддлстон. В украинском дубляже участвовали Ахтем Сейтаблаев и Виктор Вацко. Ахтем озвучил лорда Гнуса, предводителя Бронзового века, а Виктор – королевского комментатора. Украинские зрители смогут посмотреть анимацию "Дикие предки" с 29 марта во всех кинотеатрах страны.

На премьере мультфильма телеканал "Футбол 1"/"Футбол 2" устроил для детей настоящий футбольный праздник. Ведущие "Халатного футбола" Константин Киркарян и Николай Середич проводили различные конкурсы и дарили подарки. Для гостей мероприятия работали различные тематические фотозоны, а угощали их сладостями и разноцветным попкорном.

Виктор Вацко посмотреть мультик пришел вместе со всей семьей. Сын комментатора Максим во время детских конкурсов похвастался умением набивать ногой футбольный мяч и своими знаниями в футболе. Сам Вацко признался, что никогда профессионально не играл в футбол.

Также премьеру посетили актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, комедийный актер и телеведущий Виктор Андриенко, шеф-продюссер телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Иван Гресько, бывший игрок сборной Украины и эксперт программы "Головна команда" Вячеслав Шевчук, ведущие "Футбол NEWS" Игорь Бурбас и Алла Бублий, комментаторы телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Александр Михайлюк, Роман Тимощук, Максим Гиленко и Андрей Малиновский.