Виктор Вацко стал королевским комментатором

Сегодня, 17:07

Футбольный комментатор каналов "Футбол 1" и "Футбол 2" озвучил роль в мультике "Дикие предки"

Виктор Вацко с семьей
Виктор Вацко с семьей

В среду состоялась премьера мультфильма "Дикие предки". Одну из главных ролей озвучил актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, а Виктор Вацко в мультике занимался тем же, чем и в жизни – комментировал футбол.

Комментатор телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Виктор Вацко расширил горизонты и озвучил героя мультфильма "Дикие предки". В такой роли лучшего комментатора Украины поклонники услышат впервые.

dsc_0299-vatsko

"Дикие предки" – семейная анимационная комедия от студии Aardman и режиссера Ника Парка, четырехкратного обладателя премии "Оскар". Фильм рассказывает о противостоянии Бронзового и Каменного века, а также историю возникновения самого популярного вида спорта – футбола. В оригинальной версии фильм дублировали Эдди Редмэйн и Том Хиддлстон. В украинском дубляже участвовали Ахтем Сейтаблаев и Виктор Вацко. Ахтем озвучил лорда Гнуса, предводителя Бронзового века, а Виктор – королевского комментатора. Украинские зрители смогут посмотреть анимацию "Дикие предки" с 29 марта во всех кинотеатрах страны.

На премьере мультфильма телеканал "Футбол 1"/"Футбол 2" устроил для детей настоящий футбольный праздник. Ведущие "Халатного футбола" Константин Киркарян и Николай Середич проводили различные конкурсы и дарили подарки. Для гостей мероприятия работали различные тематические фотозоны, а угощали их сладостями и разноцветным попкорном.

dsc_0219-deti

Виктор Вацко посмотреть мультик пришел вместе со всей семьей. Сын комментатора Максим во время детских конкурсов похвастался умением набивать ногой футбольный мяч и своими знаниями в футболе. Сам Вацко признался, что никогда профессионально не играл в футбол.

dsc_0262-vatsko-junior

Также премьеру посетили актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, комедийный актер и телеведущий Виктор Андриенко, шеф-продюссер телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Иван Гресько, бывший игрок сборной Украины и эксперт программы "Головна команда" Вячеслав Шевчук, ведущие "Футбол NEWS" Игорь Бурбас и Алла Бублий, комментаторы телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Александр Михайлюк, Роман Тимощук, Максим Гиленко и Андрей Малиновский.

dsc_0199shevchukdsc_0382-commentator
мультфильм, комментатор, Виктор Вацко, футбольный эксперт

Вы сейчас просматриваете новость "Виктор Вацко стал королевским комментатором". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Виктор Вацко. Фото канал "Футбол"

Вацко: "Я не понимаю, почему бывают клубы "равнее других"?"

5 Марта, 14:26

Одни клубы вкладывают деньги в подготовку полей, а другие ссылаются на форс-мажор

Футбол

Виктор Вацко

Известный футбольный комментатор озвучил героя мультфильма

9 Февраля, 19:32

Виктор Вацко стал голосом "британского сноба-сухаря"
Загрузка...

Футбол

Жуниор Мораес уже семь лет играет в Украине. Фото ФК "Динамо"

Вацко предложил натурализовать единственного бразильца "Динамо"

16 Октября 2017, 16:01

Жуниор Мораес мог бы усилить нападение украинской сборной

Футбол

Виктор Вацко и Дарио Срна. Фото Instagram

Вацко - о допинге: "Гвардиола 8 лет боролся за правду. Дарио, выиграй эту борьбу!"

23 Сентября 2017, 11:13

Комментатор рассказал историю с обвинением в употреблении допинга в адрес Хосепа Гвардиолы
Загрузка...