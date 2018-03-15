"Виктория" и "Спортинг" определили судьбу путевки в 1/8 Лиги Европы только в дополнительное время

Сегодня, 22:55

Португальцы имели шанс закончить игру в основное время, но не забили пенальти

Фото AFP
Фото AFP

Португальский "Спортинг" в драматическом матче вырвал путевку в четвертьфинал Лиги Европы у чешской "Виктории".

Первая игра в Португалии неделю назад завершилась победой "Спортинга" со счетом 2:0.

Ответная встреча началась с быстрого гола Марека Бакоши, а после перерыва он удвоил преимущество своей команды и выровнял положение по сумме двух матчей.

Как ни пытались команды решить судьбу путевки в следующий раунд в основное время, больше забить никому не удалось. Стопроцентный шанс имели гости, но Бас Дост на 89-1 минуте не реализовал пенальти.

Впрочем, судьба улыбнулась португальцам в первом дополнительном тайме – Родриго Батталья забил решающий гол, принеся "Спортингу" победу по сумме двух матчей.

"Виктория" – "Спортинг" – 2:1
Голы: Бакош (6, 64) – Батталья (105+2)

"Виктория": Грушка, Ржезник (Гейда, 105), Гавел, Гаек, Коваржик, Коларж, Копиц, Грошовски, Горшава, Земан (Петржела, 100), Бакош (Крменчик, 83).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Анде Пинту, Коэнтрау, Матье, Петрович (Пиччини, 67), Руис (Рубен Рибейру, 99), Фернандеш, Акунья (Монтеро, 76), Батталья, Желсон Мартинш, Дост.

Предупреждения: Руис (78), Ржезник (90), Гаек (90), Петржела (108), Дост (120).

Напомним, что сегодня киевское "Динамо" проиграло дома "Лацио" (0:2) и прекратило борьбу в Лиге Европы.
Лига Европы, Спортинг, Виктория Плзень

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Сегодня|Спорт

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