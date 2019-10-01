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Виктор Цой стал героем сборной Украины на чемпионате мира по мини-футболу

1 октября, 20:20

Украинская команда, из-за отказа в визах приехавшая в Австралию с мини-составе, разгромила Ливан со счетом 3:0

Виктор Цой

Виктор Цой / Фото: Facebook

Сборная Украины победно стартовала на чемпионата мире-2019 по мини-футболу (комбинация футбола и футзала) в австралийском Перте. Наша команда обыграла сборную Ливана со счетом 3:0.

Как мы писали ранее, сборная Украины из-за бюрократических проблем в неполном составе прилетела в Австралию. Из заявленных на турнир 22 футболистов визы получили только 8 украинских спортсменов, среди которых нет ни одного настоящего голкипера. Команда уже подала апелляцию на отказ в выдаче виз. Если она окажется успешной, то остальные футболисты вскоре отправятся в Австралию, но начнут играть только со второго тура. Пока же в федерации мини-футбола Украины предприняли оригинальный шаг, решив дозаявить пару игроков из местной команды украинской диаспоры "Козаки Перта".

А матч с Ливаном для украинской сборной начался с того, что удалили стоявшего на воротах Евгения Зайца. Вместо него в ворота стал полевой игрок – Виктор Цой. И надо же – у тезки легендарного певца не только получилось отстоять на ноль, но при этом еще и забить один из мячей в ворота соперников! Во дает!

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Чемпионат мира 2019 по мини-футболу. Перт (Австралия)

Ливан – Украина – 0:3
Голы: Андрей Хомин, 16, Виктор Цой, 34, Евгений Задорожный, 45

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Украина еще сыграет в группе с Румынией (3 октября) и Нигерией (5 октября). В плей-офф выходят две лучшие команды группы. При этом Румыния и Нигерия уже сыграли свой матч первого тура – румыны победили со счетом 10:0.

Напомним, что футбольная сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, находится в шаге от попадания на Евро-2020. Ранее Шевченко сделал заявление относительно возможной работы в "Милане", где его видят сменщиком для Марко Джампаоло, проигравшего три поединка кряду.

Волевая ничья для Шевы: обзор матча сборных Украины и Нигерии

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