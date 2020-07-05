"Вильярреал" – "Барселона": когда и где смотреть матч чемпионата Испании

Список трансляций одного из решающих поединков Примеры на ТВ и в интернете

В воскресенье, 5 июля, в чемпионате Испании проходит один из решающих матчей всего сезона. "Вильярреал" принимает на своем поле "Барселону". Любая потеря очков каталонцами в этой игре будет равнозначна фактически досрочному чемпионству "Реала". Начало поединка на "Эстадио-де-ла-Керамика" в 23:00 по киевскому времени. Смотреть "Вильярреал" – "Барселона" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Кто покажет матч "Вильярреал" – "Барселона"

Воскресенье, канал "Футбол 1", 23:00 live

Воскресенье, Oll.tv (по подписке), 23:00 live

(по подписке), 23:00 live Понедельник, канал "Футбол 1", 13:55, повтор

Понедельник, канал "Футбол 2", 02:05, повтор

Вторник, канал "Футбол 3", 06:00, повтор

Вторник, канал "Футбол 1", 18:15, повтор

Букмекеры о матче "Вильярреал" – "Барселона"

Аналитики сегодня предрекают победу "Барселоне": коэффициент на выигрыш команды Кике Сетьена – 1.77, на ничью – 4.24, на победу "Вильярреала" – 4.64. Таким образом, вероятность победы каталонцев оценивается в 56 процентов, поражения – в 21 процент, а ничейного исхода – в 23 процента.

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Отметим, что ранее в воскресенье "Реал" обыграл "Атлетик" 1:0 благодаря пенальти, реализованному Серхио Рамосом, и увеличил отрыв от "Барселоны" до 7 очков. Но у каталонцев один матч в запасе.

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