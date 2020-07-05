"Вильярреал" – "Барселона": онлайн матча чемпионата Испании

В воскресенье, 5 июня, в 34-м туре чемпионата Испании "Вильярреал" на домашней арене "Эстадио де ла Серамика" примет "Барселону". Матч начнется в 23:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка с описанием всех ключевых моментов и видео голов, также матч покажут на сайте Oll.tv.

ОНЛАЙН МАТЧА "ВИЛЬЯРРЕАЛ" – "БАРСЕЛОНА"

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Каталонцы два предыдущих матча сыграли вничью и загнали себя же в тяжелую ситуацию – команда Кике Сетьена не только упустила лидерство в турнирной таблице, но и отстает от "Реала" уже на четыре очка. Учитывая, что до конца сезона осталось всего четыре тура, еще одна ошибка может стать для "Барселоны" фатальной.

У "Вильярреала" есть свои задачи. Команда Хавьера Кальеха продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов и отстает от четвертого места всего на три балла. При этом " желтую субмарину" снизу поджимают "Хетафе" и "Реал Сосьедад", а это значит, что в случае неудачного финиша сезона можно вообще остаться без еврокубков.

Неудачные результаты "Барселоны" на поле сопровождаются скандалами в раздевалке. Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с наставником в раздевалке. Футболисты каталонской команды высказали своему тренеру недовольство его тактикой и заменами.

На волне скандала появились слухи, что Лионель Месси намерен уйти из "Барселоны" в "Манчестер Сити". Поговаривают, что аргентинец приостановил переговоры с каталонцами о новом контракте и уже следующим летом покинет команду бесплатно.

Букмекеры о матче "Вильярреал" – "Барселона":

Букмекеры сегодня не сомневаются в победе "Барселоны": коэффициент на победу команды Кике Сетьена – 1.77, на ничью – 4.24, на победу "Вильярреала" – 4.64.

Смотрите, как "Барселона играла" в Лиге чемпионов:

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