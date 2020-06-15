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Вингеров "Шахтера" и "Динамо" назвали претендентами на звание лучшего молодого игрока Европы

15 июня, 14:04

Олег Люлька Олег Люлька

За престижную награду Golden Boy-2020 поспорят бразильский легионер "Шахтера" Тете и динамовец Цитаишвили

Два футболиста украинского чемпионата вошли в список из ста претендентов на премию Golden Boy-2020. Она основана итальянским изданием Tuttosport и вручается ежегодно с 2003 года лучшему молодому футболисту до 21 года, выступающему в Европе. Из УПЛ кандидатами на престижную награду в этот раз стали бразильский вингер "Шахтера" Тете и полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили.

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Тете

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Тете / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Георгий Цитаишвили

Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

За звание лучшего молодого футболиста в Европе, обладатель которого определяется путем голосования на сайте Tuttosport, Георгий Цитаишвили и Тете поспорят с множеством известных игроков. Среди их конкурентов – Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо ("Боруссия" Д), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Мейсон Гринвуд ("МЮ"), Кертис Джонс ("Ливерпуль"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Ансу Фати ("Барселона"), Даниэль Мальдини ("Милан"), Мамаду-Кали Сене ("Ювентус") и другие.

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Напомним, что в 2019 году обладателем премии Golden Boy стал португалец Жоау Фелиш. Украинский вратарь Андрей Лунин, принадлежащий "Реалу", занял по итогам опроса 15-е место.

Смотрите, как забивает Тете

Смотрите, как забивает Цитаишвили

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премия футболисты Динамо Киев Шахтер Донецк награда Golden Boy Георгий Цитаишвили Тете

Источник: Сегодня|Спорт

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