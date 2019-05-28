Винницкой "Ниве" объявили наказание за расправу над судьей

Стадион "Нивы" закроют для болельщиков на 5 игр. Клуб оштрафован на две тысячи долларов

Винницкая "Нива" наказана пятью домашними матчами без зрителей, а также денежным штрафом в размере 50 тысяч гривен – это менее двух тысяч долларов. Кроме того, директору клуба Дмитрию Рогозюку запретили посещать матчи "Нивы" на протяжении года. Такие санкции по отношению к команде Второй лиги вынес контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (бывшая ФФУ), рассмотрев неподобающее поведение болельщиков "Нивы" и Рогозюка после домашнего матча винничан с "Полесьем" (1:2).

Матч завершился победой житомирян. После игры фанаты принимающей стороны массово выбежали на поле и напали на главного арбитра Дениса Резникова, избив его. Пришлось вмешаться полиции, которая помогла судье попасть в подтрибунное помещение. Остраненный Дмитрий Рогозюк представляет фанатскую группировку "Sportowia", которая поддерживает винницкую команду.

Как сообщалось ранее, фаны "Карпат" жестко поговорили с игроками в Киеве, заявив: "Мы сейчас завалимся в раздевалку". В сеть попало видео разборок болельщиков с капитаном львовской команды после поражения от "Олимпика".

Также сообщалось, что фаны "Аякса" устроили бессонную ночь "Тоттенхэму" в Амстердаме. Болельщики голландской команды взрывали фейерверки прямо под окнами "шпор". Но это "Аяксу" не помогло – в финал Лиги чемпионов вышел "Тоттенхэм".

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