"Вино и пиво до пяти утра": в сборной Украины рассказали, как отмечали победу над Роналду

После выхода на Евро-2020 первым тост сказал Шевченко. Пили за то, что преодолели бешеную критику

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Реклама

Пресс-атташе главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Николай Васильков рассказал, как национальная команда праздновала выход на Евро-2020. Напомним, украинцы досрочно пробились на чемпионат Европы, обыграв в Киеве Португалию с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду в составе.

Обзор исторического матча Украина – Португалия (2:1)

"Мы праздновали выход на Евро до пяти утра, – сообщил Николай Васильков. – В раздевалке администратор сборной откупорил большую бутылку шампанского, брызгами намочил футболистов и тренеров. Около часа ночи команда продолжила празднование в ресторане отеля, в котором остановилась. Конечно, тренеры позволили игрокам выпить спиртное. На столах было пиво, вино. Первым тост сказал Шевченко, поблагодарил команду за проделанную работу. Затем теплые слова мы услышали от Пятова, Коноплянки, Малиновского"

Читайте также: УЕФА может отправить Украину в Россию проводить матч Евро-2020

Николай Васильков и Андрей Шевченко

"Ребята вспомнили трудные времена, которые им пришлось пережить, бешеную критику, которая звучала в их адрес в начале сотрудничества с Шевченко, – добавил Николай Васильков. – На праздновании футболисты были, как никогда, возвышенные, братались между собой. Была очень домашняя атмосфера, так, как будто за столом праздновала большая семья"

Читайте также: Подсказка для Шевченко: кого из Европы стоит пригласить в сборную Украины

Отметим, что ранее Ребров намекнул на то, что Шевченко вскоре покинет сборную Украины. По словам давнего друга Андрея Николаевича, не за горами то время, когда мы увидим Шеву во главе серьезного клуба.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама