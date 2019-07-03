Виноват не только Месси: Аргентина не может выиграть трофей уже 26 лет подряд
Аргентинская команда остановилась в шаге от финала Кубка Америки-2019
Сборная Аргентины проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки-2019 и выбыла из турнира. Матч состоялся в Белу-Оризонти на стадионе "Минейрао" и завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев. Аргентинцы, лишившись шансов на победу в соревновании, продлили свою серию без трофеев до 26 лет. Последним значимым титулом национальной команды был Кубок Америки-1993.
Сборная Аргентины за всю историю проведения южноамериканского первенства становилась триумфатором турнира 14 раз (в 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 годах). По этому показателю команда уступает лишь Уругваю (15). Бразильцы (8) занимают третье место.
Чемпионат мира Аргентина выигрывала дважды (в 1978 и 1986 годах) и еще трижды становилась серебряным призером мундиаля. При этом в 2004 и 2008 годах аргентинцы завоевывали золотые медали Олимпийских игр.
Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.
Также на турнире случился еще один курьез. Луис Суарес требовал пенальти за игру рукой вратарем. Уругвайский футболист был вовлечен в игру и не заметил, что ему противостоял вратарь, а не полевой игрок.
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