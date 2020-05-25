Вирусное видео про кота-вратаря оказалось фейком: автор раскрыл секрет

Автор видео записал, как кот прыгает за игрушкой, а затем добавил на видео мяч

Нашумевшее видео про кота-вратаря по кличке Мануэь Нойер, который творит чудеса в рамке не хуже, чем вратарь сборной Германии, оказалось фейком. Авто видео YouTube-блогер Крис Диксон признался, что смонтировал ролик и даже записал специальное видео, чтобы показать, как создавал свой шедевр. Оказывается Крис потратил кучу времени, чтобы записать, как кот прыгает за игрушкой, а затем смонтировал так, чтобы это выглядело как будто его домашний любимец ловит мячик.

Напомним, видео с невероятным котом появилось в сети несколько дней назад и сразу же завоевало популярность и миллионы просмотров. В это же время Мануэль Нойер продлил контракт с "Баварией" и мюнхенский клуб разместил видео с невероятными сейвами вратаря, разбавив их трюками кота. Но оказалось, что геройства хвостатого всего лишь монтаж.

Оригинальное видео с трюками кота:

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Видео, на котором Крис Диксон рассказывает секрет своего ролика:

Напомним, Мануэль Нойер перешел в "Баварию" из "Шальке" в 2011 году. В составе мюнхенского клуба он семь раз выиграл чемпионат Германии, четыре раза – Кубок страны, трижды – Суперкубок. Кроме того, в 2013 году Нойер в составе "Баварии" стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. А в 2014 году стал чемпионом мира со сборной Германии.

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