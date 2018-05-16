Вирусное видео: сын Марсело "зажигает" с футболистами "Реала"

Юный футболист стал героем Bin Challenge, забив мяч головой в корзину после длинной перепасовки со звездами "Реала"

Сын Марсело Энцо сыграл в перепасовку головой с отцом и еще 11-ю футболистами "Реала", а после забил мяч в корзину для белья. При этом мяч ни разу не коснулся земли, все передачи были верховые. "Отцовская гордость! Это семейное", – написал Марсело в Instagram.

Перепасовка футболистов с отправлением мяча в корзину стала популярна в последнее время и даже получила название Bin Challenge. Суть в том, чтобы, не опуская мяч на землю, забить "снаряд" в корзину. При этом в "челлендже" должно участвовать большое количество игроков.

В начале сезона-2017/18 Энцо оформил хет-трик в дебютном матче за детскую команду "Реала". Его отец выступает за мадридский клуб с 2007 года. В составе "Реала" он стал четырехкратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.

Смотрите видео:

Публикация от Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve) 15 Май 2018 в 11:04 PDT

Напомним, что "Реал" сыграет с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов, который пройдет 26 мая в Киеве.

Напомним, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве.

