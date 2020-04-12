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Вирусолог: "Футбольные матчи или музыкальные фестивали последними вернутся в нашу жизнь"

12 апреля, 09:19

Александр Трикиша

Специалист считает, что в УЕФА уже не верят в возобновление сезона

Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст считает, что нынешний сезон будет невозможно доиграть из-за пандемии коронавируса. По его мнению, даже если проводить матчи без зрителей, фанаты могут собираться в других местах. Ранее Бельгийская лига первой в Европе приняла решение завершить сезон досрочно. Правда, после угроз от УЕФА принятие решения перенесли на конец апреля.

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"У меня сложилось впечатление, что в УЕФА начинают понимать: доиграть нынешний сезон будет невозможно. Никто не может обвинить бельгийские клубы в том, что они отказались доигрывать чемпионат. Судя по тому, что я слышал от представителей бельгийской лиги, игрокам понадобится 3-4 недели тренировок, чтобы можно было возобновить матчи. В таком случае закончить соревнования будет невозможно.

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Нам стоит быть честными: массовые мероприятия – такие, как футбольные матчи или музыкальные фестивали – будут последними в списке вещей, которые вернутся в нашу жизнь. Финал Кубка Бельгии за закрытыми дверями был бы возможен, если бы у нас была уверенность, что фанаты не устроят вечеринки в других местах. Если клубы не могут дать надежных гарантий на этот счет, то лига просто не будет проводить этот матч", – приводит слова Ван Ранста VI.Nl.

Ранее УЕФА представил два варианта продолжения сезона: еврокубки пройдут после завершения чемпионатов.

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футбол чемпионат Бельгии коронавирус

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

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