Українська
$ 26,7
30
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Владельцы "Манчестер Сити" купят клуб во Франции, чтобы скупать талантливую молодежь

5 июня, 17:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Новые владельцы будут использовать "Нанси" для развития молодежи

Холдинговая компания City Football Group, которая является владельцем английского "Манчестер Сити", планирует купить еще один футбольный клуб – французский "Нанси", утверждает Daily Mail. В настоящее время "Нанси" выступает в Лиге 2 – втором по значимости дивизионе чемпионата Франции.

Одной из причин покупки называется выход Великобритании из ЕС, ведь вскоре английские клубы не смогут подписывать европейцев, которым не исполнилось 18 лет. Таким образом, City Football Group во Франции сможет развивать молодых талантливых игроков.

Также CFG владеет клубами "Мумбаи Сити" (Индия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Йокогама Маринос" (Япония), "Сычуань Цзюню" (Китай), "Жирона" (Испания) и "Атлетико Торке" (Уругвай).

Реклама

Ранее мы писали, что клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" не избежит отстранения от Лиги чемпионов. Спортивный арбитражный суд перенес слушания по делу из-за коронавируса, поэтому у английского клуба не будет возможности доказать свою невиновность до начала следующего евросезона.

Кстати, мы сообщали, что УЕФА отменяет правило, из-за которого "Манчестер Сити" отстранили от еврокубков. Исключения будут касаться только участников еврокубков на следующий сезон.

Смотрите как "Манчестер Сити" перед карантином обыгрывал "Реал":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Франции Манчестер Сити Нанси

Источник: Livesport.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
"Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причинаФутбол
Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимокФутбол
Долгожданное
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"ЧУ по футболу
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков "Барселоны" заразились коронавирусом во время паузыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять