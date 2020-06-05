Владельцы "Манчестер Сити" купят клуб во Франции, чтобы скупать талантливую молодежь

Новые владельцы будут использовать "Нанси" для развития молодежи

Холдинговая компания City Football Group, которая является владельцем английского "Манчестер Сити", планирует купить еще один футбольный клуб – французский "Нанси", утверждает Daily Mail. В настоящее время "Нанси" выступает в Лиге 2 – втором по значимости дивизионе чемпионата Франции.

Одной из причин покупки называется выход Великобритании из ЕС, ведь вскоре английские клубы не смогут подписывать европейцев, которым не исполнилось 18 лет. Таким образом, City Football Group во Франции сможет развивать молодых талантливых игроков.

Также CFG владеет клубами "Мумбаи Сити" (Индия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Йокогама Маринос" (Япония), "Сычуань Цзюню" (Китай), "Жирона" (Испания) и "Атлетико Торке" (Уругвай).

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Ранее мы писали, что клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" не избежит отстранения от Лиги чемпионов. Спортивный арбитражный суд перенес слушания по делу из-за коронавируса, поэтому у английского клуба не будет возможности доказать свою невиновность до начала следующего евросезона.

Кстати, мы сообщали, что УЕФА отменяет правило, из-за которого "Манчестер Сити" отстранили от еврокубков. Исключения будут касаться только участников еврокубков на следующий сезон.

Смотрите как "Манчестер Сити" перед карантином обыгрывал "Реал":

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