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Владельцы стадиона в России с протекающей крышей хотят от УЕФА компенсации за перенос Евро-2020

21 апреля, 13:54

Александр Трикиша

На подготовку арены в Санкт-Петербурге потратили 20 миллионов рублей

В России хотят получить компенсацию от УЕФА за перенос Евро-2020 из-за пандемии коронавируса на следующее лето. В связи с этим были остановлены все подготовительные работы. Генеральный директор "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге Владимир Литвинов заявил, что на подготовку к Евро было потрачено 20 миллионов рублей и они рассчитывают получить компенсацию до конца апреля.

Напомним, что в свое время стадион в Санкт-Петербурге был открыт со скандалом. Стоимость арены выросло с 6 до 50 миллиардов рублей, но после громкого открытия оказалось, что у него протекает крыша, а газон красили краской.

Ранее в СМИ появилась информация, что города отказываются принимать матчи Евро-2020, который был перенесен на следующее лето. Сообщалось, что некоторые страны сомневаются, что смогут провести турнир, а в других городах запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения чемпионата Европы.

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Позже УЕФА отреагировала на слухи: Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. "Мы намерены сохранить прежнее расписание матчей и провести их в тех же городах, что и планировалось. УЕФА находится на связи со всеми 12 принимающими городами по этому вопросу", – заявил представитель УЕФА.

Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось провести в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии.

Смотрите, как сборная Украины праздновала выход на Евро-2020:

Сборная Украины празднует выход на Евро-2020 Видео: Twitter

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Россия стадион УЕФА Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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