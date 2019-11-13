Владелец "Наполи" требует от правящей семьи Катара 900 миллионов за клуб

Нынешнего владельца итальянского клуба не устроило предложение в 560 миллионов евро

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис планирует выручить от продажи неаполитанского клуба не менее 900 миллионов евро, сообщает Il Matino. Ранее сообщалось, что правящая семья Катара Аль-Тани предложила президенту 560 миллионов евро за итальянскую команду. По информации источника, Де Лаурентис не намерен продавать "Наполи" за предложенную сумму и хочет выручить почти вдвое больше от сделки.

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Де Лаурентис приобрел "Наполи" в 2004 году, после чего поднял команду из Серии С в высший дивизион Италии. Неаполитанский клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей во всех турнирах. После 12 туров команда занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является туринский "Ювентус", набравший 32 очка в 12 матчах.

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Ранее мы писали, что главный тренер Карло Анчелотти может покинуть "Наполи" из-за конфликта с президентом. Руководство клуба недовольно выступлением команды и решило закрыть футболистов на базе, а те в знак протеста проигнорировали приказ. В итоге Анчелотти стал на сторону игроков.

Смотрите, как "Наполи" проиграл "Роме" в чемпионате Италии:

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