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Владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форрест" вылечился от коронавируса

25 марта, 20:16

Александр Трикиша

Греческий бизнесмен спустя две недели карантина сообщил о своем выздоровлении

Греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис, являющийся владельцем футбольных клубов "Ноттингем Форест" из Англии и "Олимпиакоса" из Греции, сообщил, что вылечился от коронавируса. О заболевании Маринакиса стало известно 11 марта. Сразу после этого команды закрыли на карантин.

"Спустя две недели карантина, в соответствии с указаниями врачей, я сдал второй анализ на коронавирус, который оказался отрицательным. Я оставался дома все это время, общался по сети с друзьями и родными, много читал и смотрел телевизор, слушал музыку и провел бесчисленное количество часов в интернете.

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Все это помогло мне понять, что происходит в мире и насколько уязвима наша планета. Также, я чувствую, что обязан выступить с посланием, вдохновленным моим коротким приключением: лучше оставаться дома, чтобы защитить себя и своих близких.

Оставаясь дома, мы защищаем себя и не позволяем вирусу распространяться. Мы защищаем наше общество. Сейчас нельзя относиться к ситуации беззаботно или эгоистично. Нужно сохранять дисциплину и полностью следовать указаниям правительства и ученых", – цитирует бизнесмена официальный сайт "Ноттингем Фореста".

Ранее мы писали, что игрок "Манчестер Юнайтед" нарушил карантин и с ребенком в коляске устроил гонку с женой. Поль Погба решил немного развлечься на природе вместе с Марией Салес.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Олимпиакос коронавирус Ноттингем Форест

Источник: СЭ

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