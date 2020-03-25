Владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форрест" вылечился от коронавируса

Греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис, являющийся владельцем футбольных клубов "Ноттингем Форест" из Англии и "Олимпиакоса" из Греции, сообщил, что вылечился от коронавируса. О заболевании Маринакиса стало известно 11 марта. Сразу после этого команды закрыли на карантин.

"Спустя две недели карантина, в соответствии с указаниями врачей, я сдал второй анализ на коронавирус, который оказался отрицательным. Я оставался дома все это время, общался по сети с друзьями и родными, много читал и смотрел телевизор, слушал музыку и провел бесчисленное количество часов в интернете.

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Все это помогло мне понять, что происходит в мире и насколько уязвима наша планета. Также, я чувствую, что обязан выступить с посланием, вдохновленным моим коротким приключением: лучше оставаться дома, чтобы защитить себя и своих близких.

Оставаясь дома, мы защищаем себя и не позволяем вирусу распространяться. Мы защищаем наше общество. Сейчас нельзя относиться к ситуации беззаботно или эгоистично. Нужно сохранять дисциплину и полностью следовать указаниям правительства и ученых", – цитирует бизнесмена официальный сайт "Ноттингем Фореста".

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