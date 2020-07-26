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Владелец румынского гранда хочет заполучить титулованного украинского защитника

26 июля, 14:22

Елена Павлова Елена Павлова

Хотя в Греции Чигринскому уже предложили новый контракт

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Украины Дмитрий Чигринский, который последние годы защищает цвета греческого АЕКа, может продолжить карьеру в составе румынского "Стяуа". Ранее мы писали, что из-за просроченных медкарт клуб украинца мог утопить конкурента, но не подал протест.

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Как сообщает sdna.gr, трансфер Чигринского – личная инициатива владельца клуба Джиджи Бекали, желающего усилить оборону "Стяуа", которая в этом сезоне наименее надежна среди лидеров чемпионата Румынии. За два тура до конца первенства в верхней шестерке больше клуба из Бухареста пропустил только идущий последним "Газ-Метан".

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При этом буквально на днях бывший защитник сборной Украины Чигринский получил новый контракт в Греции. Зарплата 33-летнего игрока по новому соглашению составит 350 тысяч евро, а с учетом бонусов она может вырасти еще на 100 тысяч – сообщает gazzetta.gr. По предыдущему контракту украинец получал 400 тысяч евро в год. Договор с клубом у Дмитрия истекал в конце июля, но тренер команды Массимо Каррера попросил остаться еще на год.

Дмитрий Чигринский
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Дмитрий Чигринский / Фото: Twitter

За греческий клуб украинец провел 67 матчей, забив в них пять мячей. В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл в футболке АЕКа 25 поединков, в которых он отметился тремя голами. Напомним, что в АЕК Чигринский перешел из "Днепра" в 2016 году, а до этого защищал цвета донецкого "Шахтера" и "Барселоны". Украинец даже попал в сборную с Ибрагимовичем и Коутиньо.

"Стяуа" за два тура до завершения чемпионата Румынии идет четвертым в верхней шестерке. А в еврокубки попадают только первые три места.

Смотрите, как "Стяуа" ранее выступал в еврокубках

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Стяуа Дмитрий Чигринский чемпионат Греции чемпионат Румынии АЕК Греция трансфер

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