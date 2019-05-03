Владимир Езерский: "Встреча "Шахтера" и "Львова" – это мини-игра чемпионата Бразилии"

Обе команды решают свои турнирные задачи: "Шахтер" борется за чемпионство, "Львов" – за попадание в Лигу Европы

Владимир Езерский. Фото: ФФУ

В субботу, 5 мая, в Харькове на ОСК "Металлист" в гости к донецкому "Шахтеру" пожалует "Львов". Отметим, что поединок со "Львовом" станет для "Шахтера" 50-м в Харькове. Бывший футболист "горняков" сборной Украины Владимир Езерский ожидает увидеть "мини-игру" чемпионата Бразилии, ведь в составах обеих команд выступает много легионеров из южноамериканской страны.

"Во-первых, важно сказать, что встретятся две бразильские команды чемпионата Украины. Очень много игроков из Бразилии как у "Шахтера", так и в ФК "Львов". Мы увидим такую ​​мини-игру чемпионата Бразилии. Конечно, качество игроков "Шахтера" гораздо выше, но видим, что некоторые легионеры ФК "Львов" хотят заявить о себе, хотят остаться в чемпионате Украины и в дальнейшем играть здесь. Тем более, они хотят проявить себя на фоне игроков донецкого "Шахтера". Также обе команды решают свои турнирные задачи – "Шахтер" борется за чемпионство, "Львов" будет бороться за попадание в Лигу Европы и тем интереснее будет игра", – заявил Езерский.

"Шахтер" не пропускает в матчах УПЛ уже более 800 минут, что неудивительно с таким набором исполнителей. Езерский считает, что нападение "Львова" не должно создать проблем "горнякам"

"Если сравнивать тот "Шахтер", который был в Лиге чемпионов осенью, и сейчас, то те игры, которые они играли весной, они были достаточно организованы, надежно играли в обороне. Мы также видим, что "Львов" – команда, которая хочет атаковать и у них есть игроки, которые могут это делать, которые любят играть с мячом. Я уверен, что моменты будут у "Львова". Смогут ли они их реализовать – это уже другой вопрос. Потому что у них есть проблемы в завершающей стадии, мы это видели и в матче против "Зари", и в матче против "Динамо", – признался эксперт.

Сегодня стало известно, что УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины. Этот факт должен вдохновить форварда "Шахтера", испытывающего неудачную серию. Тем не менее, Езерский считает, что Мораес должен забивать в каждой игре чемпионата Украины, тем более играя за "Шахтер", потому что они доминируют и играют со всеми командами на одной половине поля.

Если "Шахтер" выиграет чемпионат и Кубок Украины, то он обгонит "Динамо" и станет самым титулованным клубом независимой Украины. Экс-футболист сборной Украины считает лидерство "Шахтера" заслуженным, но надеется, что киевляне в будущем смогут навязать борьбу "горнякам".

"Если говорить о сегодняшнем дне, то "Шахтер" более ровно прошел чемпионат за счет качественных игроков и вполне заслуженно занимает первое место. Но хочется сказать, что киевское "Динамо" рано или поздно выйдет на новый качественный уровень и молодые ребята наберутся опыта. Наверное, у президента "Шахтера" сейчас лучшие финансовые условия и соответственно он и вливания делает в клуб. Но хочу отдать должное Игорю Суркису. Возможно, у него сегодня не лучшие времена с финансовой точки зрения, но он не бросил команду, не продал ее, не отдал, а старается делать все, чтобы команда была достойным соперником для "Шахтера" в чемпионате Украины. И видим, что "Динамо" до последнего борется за чемпионство. Это два локомотива нашего чемпионата. Так было 20 лет назад, так было 10 лет назад, так есть и сейчас, – резюмировал Езерский.

Ранее предстоящий матч прокомментировал Юрий Вирт: "Поединок "Шахтера" и "Львова" можно назвать "бразильским дерби". Юрий Вирт, поигравший в составе двух клубов, рассказал, за счет чего футболисты "Львова" могут дать бой лидерам чемпионата Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Владимир Езерский: "Встреча "Шахтера" и "Львова" – это мини-игра чемпионата Бразилии"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"