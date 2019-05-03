Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Владимир Езерский: "Встреча "Шахтера" и "Львова" – это мини-игра чемпионата Бразилии"

3 мая, 16:20

Обе команды решают свои турнирные задачи: "Шахтер" борется за чемпионство, "Львов" – за попадание в Лигу Европы

Владимир Езерский
Владимир Езерский. Фото: ФФУ

В субботу, 5 мая, в Харькове на ОСК "Металлист" в гости к донецкому "Шахтеру" пожалует "Львов". Отметим, что поединок со "Львовом" станет для "Шахтера" 50-м в Харькове. Бывший футболист "горняков" сборной Украины Владимир Езерский ожидает увидеть "мини-игру" чемпионата Бразилии, ведь в составах обеих команд выступает много легионеров из южноамериканской страны.

"Во-первых, важно сказать, что встретятся две бразильские команды чемпионата Украины. Очень много игроков из Бразилии как у "Шахтера", так и в ФК "Львов". Мы увидим такую ​​мини-игру чемпионата Бразилии. Конечно, качество игроков "Шахтера" гораздо выше, но видим, что некоторые легионеры ФК "Львов" хотят заявить о себе, хотят остаться в чемпионате Украины и в дальнейшем играть здесь. Тем более, они хотят проявить себя на фоне игроков донецкого "Шахтера". Также обе команды решают свои турнирные задачи – "Шахтер" борется за чемпионство, "Львов" будет бороться за попадание в Лигу Европы и тем интереснее будет игра", – заявил Езерский.

"Шахтер" не пропускает в матчах УПЛ уже более 800 минут, что неудивительно с таким набором исполнителей. Езерский считает, что нападение "Львова" не должно создать проблем "горнякам"

"Если сравнивать тот "Шахтер", который был в Лиге чемпионов осенью, и сейчас, то те игры, которые они играли весной, они были достаточно организованы, надежно играли в обороне. Мы также видим, что "Львов" – команда, которая хочет атаковать и у них есть игроки, которые могут это делать, которые любят играть с мячом. Я уверен, что моменты будут у "Львова". Смогут ли они их реализовать – это уже другой вопрос. Потому что у них есть проблемы в завершающей стадии, мы это видели и в матче против "Зари", и в матче против "Динамо", – признался эксперт.

Сегодня стало известно, что УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины. Этот факт должен вдохновить форварда "Шахтера", испытывающего неудачную серию. Тем не менее, Езерский считает, что Мораес должен забивать в каждой игре чемпионата Украины, тем более играя за "Шахтер", потому что они доминируют и играют со всеми командами на одной половине поля.

Если "Шахтер" выиграет чемпионат и Кубок Украины, то он обгонит "Динамо" и станет самым титулованным клубом независимой Украины. Экс-футболист сборной Украины считает лидерство "Шахтера" заслуженным, но надеется, что киевляне в будущем смогут навязать борьбу "горнякам".

"Если говорить о сегодняшнем дне, то "Шахтер" более ровно прошел чемпионат за счет качественных игроков и вполне заслуженно занимает первое место. Но хочется сказать, что киевское "Динамо" рано или поздно выйдет на новый качественный уровень и молодые ребята наберутся опыта. Наверное, у президента "Шахтера" сейчас лучшие финансовые условия и соответственно он и вливания делает в клуб. Но хочу отдать должное Игорю Суркису. Возможно, у него сегодня не лучшие времена с финансовой точки зрения, но он не бросил команду, не продал ее, не отдал, а старается делать все, чтобы команда была достойным соперником для "Шахтера" в чемпионате Украины. И видим, что "Динамо" до последнего борется за чемпионство. Это два локомотива нашего чемпионата. Так было 20 лет назад, так было 10 лет назад, так есть и сейчас, – резюмировал Езерский.

Ранее предстоящий матч прокомментировал Юрий Вирт: "Поединок "Шахтера" и "Львова" можно назвать "бразильским дерби". Юрий Вирт, поигравший в составе двух клубов, рассказал, за счет чего футболисты "Львова" могут дать бой лидерам чемпионата Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, ФК Львов

Вы сейчас просматриваете новость " Владимир Езерский: "Встреча "Шахтера" и "Львова" – это мини-игра чемпионата Бразилии"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Террикон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жилмар: "В матче "Шахтер" – "Львов" жду интригу, яркую игру и много забитых голов"

Сегодня, 12:32

Экс-тренер "Львова" считает, что у снайпера "горожан" Бруно будут шансы забить своей, возможно, будущей команде – "Шахтеру"

Украина выиграла дело Мораеса: Португалия и Люксембург – в пролете

Сегодня, 10:37

Никаких технарей – в Европейском футбольном союзе приняли сторону ФФУ. Наша сборная остается лидером группы

"Шахтер" начал продажу абонементов на домашние матчи на следующий сезон

Вчера, 16:08

Владельцы абонементов на текущий сезон получат скидку до 30 процентов

"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

Вчера, 12:17

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

"Шахтер" против рока, "Динамо" – за реванш: как гранды УПЛ готовятся к горячему уикенду

Вчера, 11:41

"Горнякам" предоставится вторая попытка забить "Львову", киевлянам – новый шанс обыграть "Александрию"

Привет, Премьер-лига: "Днепр" возвращается в "вышку" спустя два года

1 мая, 16:22

Команда Дмитрия Михайленко выигрывает турнир во втором по силе дивизионе

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире

Апаршин о возможности восстановления ядерного статуса Украины

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

В китайском зоопарке показали малыша редкой курносой обезьяны

Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Закон о коммуналке в действии: стоит ли бояться штрафов

Польша нашла замену российской нефти

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

Вчера, 12:17

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

Нокаут в исполнении Ломаченко признали лучшим в мировом боксе

Вчера, 09:25

"Со мной такое случилось впервые", – описывал свои ощущения после избиения Хайтеком британец Энтони Кролла

"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов

1 мая, 23:59

Испанцы забили три гола дома и через неделю поедут в Англию оформлять выход в финал

"Удар скорпиона": в Голландии повторили самый красивый гол в истории "Шахтера"

1 мая, 17:27

20-летний нападающий "Йонг Утрехта" забил в стиле экс-звезды "горняков" Франселино Матузалема

"Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов

30 апреля, 23:59

Голландский клуб продолжает побеждать именитых соперников в Лиге чемпионов

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

"Чтобы не рухнул?": Оккупанты вводят жесткие ограничения на мосту