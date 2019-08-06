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Владислав Ващук: В Брюгге надеюсь на Родригеса

Сегодня, 12:40

Экс-защитник "Динамо" - о старте киевлян в Лиге чемпионов

Владислав Ващук

Владислав Ващук / Фото: Сегодня|Спорт

Владислав Ващук: В Брюгге надеюсь на Родригеса https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA Футбол Экс-защитник "Динамо" - о старте киевлян в Лиге чемпионов

Сегодня в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Брюгге" принимает "Динамо". Ожиданиями от поединка поделился бывший защитник киевлян Владислав Ващук.

"Игра будет тяжелой, в этом нет сомнений, – отметил Ващук. – Считаю, что многое станет ясно после первых 15-20 минут матча. Тогда и прояснится, насколько команды готовы к сезону. Проблемы "Динамо"? Если судить по матчу за Суперкубок с "Шахтером", бросилось в глаза то, что киевляне много времени провели в обороне, очень низко садились назад, плохо цеплялись за мяч. В то же время реализация у "бело-синих" была неплохая. Надеюсь, в Брюгге с лучшей стороны проявит себя Родригес. Не знаю, на острие атаки он будет действовать или с фланга. Все зависит от его готовности. Может, и на замену выйдет, посмотрим".

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Напомним, что вчера уже состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Победитель пары "Динамо" – "Брюгге" встретится с победителем пары "Базель" – "ЛАСК". Первый матч состоится 20 или 21 августа в Австрии или Швейцарии, ответный – 27 или 28 августа в Киеве. В случае вылета "Динамо" от "Брюгге" подопечные Александра Хацкевича отправятся напрямую в групповой раунд Лиги Европы.

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Фото: пресс-служба правительства Республики Саха

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Лига чемпионов Владислав Ващук Динамо Киев Брюгге

Источник: FootBoom

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