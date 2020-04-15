Власти Германии сделали невозможным возобновление Бундеслиги до конца лета

Единственный вариант - проведение матчей без зрителей, но об этом еще нужно договориться

В Германии продлили ограничения, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. В числе мер – запрет на проведение любых массовых спортивных соревнований до 31 августа. Таким образом, возобновление Бундеслиги до конца лета становится нереальным. Правда, неизвестно, распространяется ли запрет на матчи без зрителей.

Ранее мы писали, что клубы чемпионата Германии единогласно решили отложить возобновление чемпионата до конца апреля. На следующем собрании будут проработаны возможные варианты доигровки сезона. Есть варианты, при которых Бундеслига вернется уже в начале мая.

На данный момент планируется, что национальные турниры смогут вновь играть в конце мая или в самом начале июне. Например, рестарт чемпионата Испании ожидается 29 мая, причем есть вариант, когда все матчи будут играть на Канарских островах. Примерно в это же время собирается вернуться и английская Премьер-лига.

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Ранее мы писали, что немецкий "Шальке" попросил болельщиков не забирать деньги за абонементы. Клуб из одного из самых богатых регионов Германии надеется удержаться на плаву.

Андрей Шевченко вместе с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича:

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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