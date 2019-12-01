Власти не дали Неймару и Мбаппе сыграть против "Монако": суперматч французских китов отменен

Поединок монегасков против "ПСЖ", который должен был пройти в воскресенье, сорвала нефутбольная погода

Неймар / Фото: AFP

Центральный матч 15-го тура Лиги 1 между грандами французского футбола "Монако" и "ПСЖ", который должен был начаться в воскресенье, в 22:00, сегодня не состоится. Проводить поединок монегасков против команды Неймара и Мбаппе запретили власти княжества из-за плохих погодных условий – в связи с проливными дождями и риском наводнения в регионе объявлен красный уровень угрозы.

Читайте также: В "ПСЖ" определили судьбу главной звезды французского чемпионата

Реклама

Новую дату проведения матча клубов, имеющих по восемь титулов чемпионов Франции, позже назовет специальная комиссия турнира.

Кстати, на матче в Монако должно было присутствовать около тысячи болельщиков из Парижа – "ПСЖ" уже объявил о готовности возместить им расходы.

В тренде Украина узнала соперников по группе на Евро-2020

Читайте также: "Есть тут один ребенок": Платини назвал игрока, который до 2030 года будет королем футбола

Отметим, что "Пари Сен-Жермен" набрал 33 очка в 14 матчах и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. "Монако" с 18 пунктами идет на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят "Марсель" (28 очков) и "Анже" (24).

Смотрите, как на неделе "ПСЖ" играл в Лиге чемпионов с "Реалом"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама