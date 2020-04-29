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Власти Швейцарии разрешили тренировки и возобновление футбольного чемпионата: есть дата

29 апреля, 19:30

Елена Павлова

Если первенство возобновится, поединки будут проходить без зрителей

Федеральный совет Швейцарии одобрил возобновление чемпионата по футболу с 8 июня, сообщает Blick. Однако если руководство футбольной лиги страны также даст разрешение на рестарт первенства, матчи будут проходить без зрителей. Напомним, что в конце февраля футбольный чемпионат Швейцарии был приостановлен. А 3 марта местный футбольный союз принял решение прекратить проведение матчей.

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Федеральный совет страны также разрешил с 11 мая проводить тренировки в командных видах спорта, но только в группах по пять человек без физического контакта и с соблюдением правил гигиены и дистанцирования. Отметим, что в текущем сезоне в чемпионате Швейцарии состоялись 23 тура. Первое и второе место в турнирной таблице занимают "Санкт-Галлен" и "Янг Бойз", которые набрали по 45 очков.

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Ранее мы сообщали, что футболисты знаменитого клуба отказались от понижения зарплат. 20-кратный чемпион Швейцарии "Базель" не смог убедить игроков пойти на сокращение окладов – но это еще не конец истории.

Смотрите также, как "Янг Бойз" сыграл вничью с "Фейеноордом"

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возобновление чемпионат Швейцарии коронавирус тренировки

Источник: Blick

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