"Власти советуют оставаться дома": жена Малиновского рассказала о коронавирусе в Италии

Жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о мерах предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса в Италии.

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"В нашем регионе – Ломбардия – зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусом. Скончалась одна женщина в возрасте, по-моему, более 80 или 70 лет и один мужчина находится в тяжелом состоянии. 23 февраля отменили все спортивные и другие мероприятия. Власти советуют оставаться дома и не посещать людные места: супермаркеты, кафе и так далее. Матч "Аталанты" против "Сассуоло" тоже отменили. Руслан после тренировки приедет домой. Что будет дальше – еще неизвестно. Он мне позже расскажет, какое у них будет расписание на эту неделю. Будем избегать людных мест, оставаться дома и надеяться, что все это скоро закончится", – сказала Малиновская. В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Напомним, ранее мы сообщали, что в связи с обнаружением новых случаев заражения коронавирусом и летального исхода одного из заболевших было принято решение изолировать 10 городов.

Также смотрите, как прошел Венецианский карнавал в прошлом году. На время праздника город превратился в огромную театральную площадку. Открывал праздник парад гондольеров – на воду по такому случаю спустили 130 лодок. Их встречали тысячи зрителей, собравшихся на пирсах и мостах по всему городу.

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