"Власти советуют оставаться дома": жена Малиновского рассказала о коронавирусе в Италии

Жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о мерах предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса в Италии.
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"В нашем регионе – Ломбардия – зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусом. Скончалась одна женщина в возрасте, по-моему, более 80 или 70 лет и один мужчина находится в тяжелом состоянии. 23 февраля отменили все спортивные и другие мероприятия. Власти советуют оставаться дома и не посещать людные места: супермаркеты, кафе и так далее.
Матч "Аталанты" против "Сассуоло" тоже отменили. Руслан после тренировки приедет домой. Что будет дальше – еще неизвестно. Он мне позже расскажет, какое у них будет расписание на эту неделю. Будем избегать людных мест, оставаться дома и надеяться, что все это скоро закончится", – сказала Малиновская.
Напомним, ранее мы сообщали, что в связи с обнаружением новых случаев заражения коронавирусом и летального исхода одного из заболевших было принято решение изолировать 10 городов.
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