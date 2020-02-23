Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

"Власти советуют оставаться дома": жена Малиновского рассказала о коронавирусе в Италии

23 февраля, 17:59

В Италии были отменены футбольные поединки

Жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о мерах предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса в Италии.

Читайте также: в Италии отменили 40 футбольных матчей из-за коронавируса

"В нашем регионе – Ломбардия – зафиксировано самое большое количество заболевших коронавирусом. Скончалась одна женщина в возрасте, по-моему, более 80 или 70 лет и один мужчина находится в тяжелом состоянии. 23 февраля отменили все спортивные и другие мероприятия. Власти советуют оставаться дома и не посещать людные места: супермаркеты, кафе и так далее.

Матч "Аталанты" против "Сассуоло" тоже отменили. Руслан после тренировки приедет домой. Что будет дальше – еще неизвестно. Он мне позже расскажет, какое у них будет расписание на эту неделю. Будем избегать людных мест, оставаться дома и надеяться, что все это скоро закончится", – сказала Малиновская.

В тренде
Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Напомним, ранее мы сообщали, что в связи с обнаружением новых случаев заражения коронавирусом и летального исхода одного из заболевших было принято решение изолировать 10 городов.

Также смотрите, как прошел Венецианский карнавал в прошлом году. На время праздника город превратился в огромную театральную площадку. Открывал праздник парад гондольеров – на воду по такому случаю спустили 130 лодок. Их встречали тысячи зрителей, собравшихся на пирсах и мостах по всему городу.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии коронавирус Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Все результаты 24-го тура чемпионата Испании
Все результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблицаФутбол
"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матчаЧУ по футболу
УЕФА исключил
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и ГвардиолыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...