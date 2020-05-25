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Власти Великобритании разрешили Ярмоленко и Зинченко прикасаться к своим партнерам

25 мая, 15:39

Олег Люлька

Правительство Великобритании дало добро на возобновление клубами английской Премьер-лиги контактных тренировок

В Англии сделали очередной шаг к возобновлению нынешнего футбольного сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Mirror, правительство Великобритании дало Премьер-лиге разрешение на возобновление клубами полноценных контактных тренировок в группах, что ранее было запрещено.

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Впрочем, рестарт АПЛ продолжает оставаться под вопросом. Накануне, 24 мая, было объявлено, что по итогам повторного тестирования в клубах высшего дивизиона Англии было выявлено еще два случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в Премьер-лиге достигло восьми.

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Кроме того, ранее капитан "Уотфорда" Трой Дини отказался возвращаться к тренировкам с командой. По словам нападающего, он боится принести коронавирус в семью и заразить маленького ребенка.

Как мы писали ранее, из карантина вышел украинский футболист с самой высокой зарплатой. Ярмоленко приехал на базу лондонского "Вест Хэма" без маски и после температурного теста провел тренировку на поле, бегая в перчатках и придерживаясь социальной дистанции с партнерами по команде.

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Также мы рассказывали, что заросший Зинченко провел тренировку с "Манчестер Сити", после чего признался, что уже задумывается о такой шевелюре, как у бывшего капитана сборной Украины Анатолия Тимощука.

Смотрите, как Ярмоленко и Зинченко обыгрывали Роналду

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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чемпионат Англии Манчестер Сити Андрей Ярмоленко Вест Хэм тренировки Александр Зинченко

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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