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Вместе мы выстоим: английский гранд встал на защиту лесбиянок и геев

23 августа, 15:26

Клуб выпустил специальную форму

Ман Сити поддержал ЛГБТ-сообщество

Ман Сити поддержал ЛГБТ-сообщество

Чемпион Англии "Манчестер Сити" решил поддержать ЛГБТ-сообщество путем выпуска эксклюзивной формы. Экипировка с флагом цвета радуги, а также надписями "Гордимся", "Футбол против гомофобии" и "Вместе мы выстоим" будет продаваться в течение сезона 2019/20.

Выпуск этой формы приурочен к гей-параду, который пройдет 23 августа в Манчестере. Стоимость одного комплекта – около 27 евро.

Ранее защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение в матче второго тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2). Футболист был вынужден доигрывать встречу хромая, поскольку к этому моменту все замены у "горожан" уже были использованы. Сегодня стало известно, насколько серьезными оказались проблемы со здоровьем у лидера сборной Украины.

Также сообщалось, что аналитики Whoscored поставили Зинченко за матч с "Тоттенхэмом" оценку 6,5. Это самый низкий балл среди полевых игроков основы "Манчестер Сити". И это несмотря на то, что украинец с травмой доигрывал поединок, чтобы не оставить свою команду в меньшинстве, когда все замены были уже использованы. 

Смотрите, как Зинченко развлекался в отпуске с Владой Седан

Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

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чемпионат Англии Манчестер Сити лгбт

Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити"

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