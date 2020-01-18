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Вместо "Барселоны": Хави выиграл Кубок наследного принца Катара

18 января, 09:54

Это уже второй трофей "Аль-Садда" с Хави. Смотрите, как команда испанца громила "Аль Духайль"

Хави

Хави / Фото: Reuters

Катарский клуб "Аль-Садд" выиграл второй трофей под руководством легендарного Хави, на днях отказавшегося возглавить "Барселону". Знаменитый испанец вместе со своим "Аль-Саддом" разгромил "Аль-Духайль" (4:0) в финале Кубка наследного принца Катара.

Обзор матча "Аль-Садд" – "Аль Духайль" (4:0)

Дело было сделано еще в первом тайме, когда Нам открыл счет в матче, а Бунеджа оформил дубль еще до перерыва. Точку в матче ударом с пенальти поставил Афиф. Таким образом, это второй трофей в тренерской карьере 39-летнего Хави. В августе его подопечные выиграли Кубок шейха Яссима.

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Отметим, что в розыгрыше Кубка наследного принца Катара участвовали четыре лучшие по итогам чемпионата команды. Чемпион играл с клубом, который занял четвертое место, а вторая и третья команды страны встречались между собой. Полуфиналы состояли из двух матчей, а финал – из одного.

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Напомним, на прошлой неделе руководство "Барселоны" предложило Хави сменить Эрнесто Вальверде на посту главного тренера команды, но тот отказался возглавить "сине-гранатовых". "Мне еще слишком рано тренировать каталонцев. Но это останется моей мечтой на будущее", – заявил Хави. В итоге новым тренером "Барселоны" стал Кике Сетьен, ранее работавший в "Бетисе".

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

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Барселона Хави чемпионат Катара Аль-Садд

Источники: Сегодня|Спорт , Футбол 24

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