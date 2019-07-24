Вместо Киева – Запорожье: "Металлург" заменил "Арсенал" в Первой лиге

Столичный клуб прекратил выступления на профессиональном уровне

Со следующего сезона в Первой лиге чемпионата Украины будет выступать запорожский "Металлург". Команда заменит киевский "Арсенал", который решил прекратить выступления на профессиональном уровне. В прошлом сезоне запорожцы выступали во Второй лиге и завоевали право на переходные матчи. Но уступили "Агробизнесу".

Напомним, что в прошлом сезоне "Арсенал" был одним из главных ньюсмейкеров украинского футбола, пригласив на пост главного тренера знаменитого итальянца Фабрицио Раванелли. Однако позже Раванелли, оказавшийся на дне турнирной таблицы УПЛ, подал в отставку. При этом экс-нападающий "Ювентуса" заявил: "Мой контракт не выполнен. Вместо того, чтобы ценить меня, профессионализм нашей тренерской команды, были постоянные атаки со стороны президента клуба Пирича. Он не знает о трудностях, которые присутствуют в команде. Игроки жалуются о невыплате зарплат".

Впоследствии, по результатам чемпионата, "Арсенал" занял последнее место в УПЛ и вылетел из высшего дивизиона украинского футбола. "Канониры" усматривали в этом вину арбитров, якобы своими несправедливыми решениями лишившими команду важных турнирных очков.

Обзор последнего матча "Арсенала" в Премьер-лиге:

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