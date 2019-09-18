Вместо Михайличенко: болельщики "Динамо" просят агента привезти в Киев тренера с непроизносимым именем

Под руководством Йиндржиха Трпишовского "Славия" в Лиге чемпионов едва не обыграла на выезде "Интер"

Йиндржих Трпишовский / Фото: Twitter

Реклама

Болельщики "Динамо" призывают известного футбольного агента Вячеслава Заховайло поспособствовать в приглашении на пост главного тренера киевлян наставника пражской "Славии" – 43-летнего Йиндржиха Трпишовского. Заховайло на это отвечает, что "все в руках Божиих".

Обзор матча "Интер" – "Славия" (1:1)

После сенсационного результата матча Лиги чемпионов в Милане "Интер" – "Славия" (1:1), в котором знаменитый итальянский клуб лишь на 92-й минуте сумел спастись от поражения, Вячеслав Заховайло написал у себя в Facebook: "Впервые увидел матч, где итальянский тренер проиграл тактически. "Славия" доминировала практически весь матч. "Интер" вместе с Контe отскочил в добавленное арбитром время. Пример "Славии" должен стать сигналом для наших клубов. Организация процесса достойна уважения".

В комментариях к этому посту один из френдов Вячеслава Заховайло Филипп Шевчук обратился к нему: "Вячеслав, так привезите в Киев тренера "Славии" или кого-то похожего. А то терпеть эти сердца уже сил нет".

Читайте также: Девушки, выступавшие на финале Лиги чемпионов, разогреют публику в матче "Динамо" – "Мальме"

На что Вячеслав Заховайло ответил: "Все в руках Божих... Принимают решение те, кому положено по статусу. В этой ситуации я могу быть только наблюдателем".

Нужно отметить, что Вячеслав Заховайло давно сотрудничает с "Динамо" и отлично знает футбольный рынок Чехии, где, собственно, сам проживает. Недавно, например, Заховайло принимал участие в переходе на правах аренды динамовца Ахмеда Алибекова в чешский "Слован", с которым с недавних пор "Динамо" ведет совместный бизнес: киевляне предоставляют "Словану" игроков, не попадающих в основу "бело-синих", чтобы те получили в Чехии игровую практику, а заодно засветились в Европе.

В комментариях под постом Вячеслава Заховайло о "Славии" один из его друзей, Александр Ольшанецкий, отмечает: "Год назад мы были очевидцами превосходства "Славии" над "Динамо" по многим компонентам организации игры и управления клубом. Но тогда "Динамо" отскочило. Всего год прошел, и где теперь "Динамо" и где "Славия"? Совсем за короткий промежуток произошли значительные движения этих клубов в противоположных направлениях. Страшно представить, если срочно не предпринять верные решения, с чем нам придется столкнуться через год".

В последний раз "Динамо" побеждало еще при Хацкевиче

Как мы писали ранее, близкий к Игорю Суркису комментатор отверг вероятность приглашения в "Динамо" Олега Кононова. "Нет ни единого шанса, чтобы Кононов возглавил киевское "Динамо". Скорее это сделает Газзаев. Сын", – с иронией написал Алексей Андронов.

Также мы сообщали, что под руководством Михайличенко "Динамо" выдало худший старт в чемпионате Украины за всю историю. После шести сыгранных матчей в Премьер-лиге у киевского клуба – лишь 8 набранных очков и шестое место в таблице.

При этом Михайличенко рассказал, что будет делать вместо того, чтобы подать в отставку. Главный тренер "Динамо" не намерен покидать свой пост. Он будет "возвращать футболистам веру в свои силы".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама