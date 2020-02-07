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Вместо подготовки ко встрече с Шевой лидер Нидерландов похвастался карманами 3D

7 февраля, 15:01

Оригинальный наряд, в котором появился на публике нападающий Мемфис Депай, стоит 6500 евро

Мемфис Депай

Мемфис Депай / Фото: Reuters

Капитан французского "Лиона" нидерландец Мемфис Депай известен своим необычным вкусом к одежде и автомобилям. В очередной раз удивить публику ему удалось, выйдя на улицу в причудливом наряде от Louis Vuitton со съемными карманными брюками 3D. Напомним, ранее другой футболист из Нидерландов принял неожиданный душ из пива.

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Мемфис Депай был одет в двухстороннюю куртку, которую эксцентричная звезда, конечно, вывернул наизнанку. И в дополнение образа надел брюки, украшенные съемными карманами на липучках. Согласно Louis Vuitton, "они выполнены с волнистым передним отверстием из двухсторонней технической ткани с мотивом 3D".

Стоимость такого наряда – 5500 фунтов или почти 6500 евро.

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Напомним, в конце прошлого года Мемфис Депай получил ужасную травму. Ключевой игрок сборной Нидерландов порвал крестообразные связки, из-за чего пропустит Евро-2020, где его ждал матч с украинской командой, возглавляемой Андреем Шевченко.

Смотрите, как забивает Мемфис Депай

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сборная Голландии Лион Франция Мемфис Депай

Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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