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Вне дома: "Александрия" будет играть матчи Лиги Европы во Львове – официально

25 июля, 18:09

Бронзовым призерам чемпионата Украины не позволили принимать соперников по еврокубкам в родном городе

"Арена Львов"
"Арена Львов". Фото: Facebook

Владелец футбольного клуба "Александрия" Сергей Кузьменко подтвердил, что домашние матчи команды в групповом турнире Лиге Европы, куда она попала напрямую благодаря "бронзе" УПЛ, будут проводиться во Львове. "Старались провести работу, чтобы проводить матчи как можно ближе к Александрии. Прорабатывали варианты с Днепром, Полтавой, Кривым Рогом. Однако позитивных сигналов по UEFA, что варианты с этими городами уместны, не было. Потому выбрали самый украинский город Львов, где "Александрия" будет демонстрировать Европе возможности украинского футбола", – заявил Сергей Кузьменко.

Смотрите, как "Александрия" два года назад играла в Лиге Европы с БАТЭ

Ранее в "Александрии" рассказывали о переговорах с УЕФА на предмет того, чтобы проводить домашние игры Лиги Европы в родном городе. В лагере бронзовых призеров предыдущего чемпионата Украины до последнего верили в успех.

"Комиссия УЕФА провела у нас два дня, 19 и 20 июня. Все осмотрели, им много что понравилось. Обещали дать ответ в течение двух недель, но в итоге не могли принять решение почти месяц, – говорил "Сегодня" директор "Александрии" Дмитрий Китаев. – Все это время мы надеялись на положительный исход. Но вот в прошлую пятницу мы, наконец, получили официальное письмо из УЕФА, где сказано, что они не могут принять Александрию в качестве места проведения матчей группы. Главным фактором назвали удаленность от аэропортов и отсутствие в нашем регионе необходимой отельной инфраструктуры. Дескать, нет условий для размещения официальных лиц, партнеров и болельщиков".

Напомним, на днях стало известно, сколько украинские клубы могут заработать в Лиге Европы: обнародована полная схема призовых. "Александрия" уже разбогатела почти на 3 млн евро. Между тем если "Заря" успешно преодолеет все раунды квалификации и пробьется в групповой этап, то сможет заработать как минимум 3,46 млн евро+выплаты за 10-летний рейтинг. А в случае вылета в последнем раунде квалификации – только 840 тысяч. Схема "Мариуполя" идентична "Заре", только подопечные Александра Бабича стартуют в Лиге Европы не со второго отборочного раунда, а с третьего.

Смотрите обзор последнего финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" (4:1)

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Тег УЕФА, арена львов, Лига Европы, ФК Александрия

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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