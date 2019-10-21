Внезапное падение человека с небес чуть не сорвало поединок чемпионата Италии

Сассуоло - Интер / Фото: Instagram

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В матче восьмого тура чемпионата Итали между "Сассуоло" и "Интером" случился очень необычный эпизод. Ранее мы писали, что матч команды Паулу Фонсеки в чемпионате Италии был под угрозой срыва.

Во время поединка на поле стадиона "Малеи" приземлился парашютист и игру пришлось остановить.

Стюарды вывели мужчину за пределы арены, после чего игра возобновилась.

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Этот поединок завершился со счетом 4:3 в пользу миланского "Интера".

Смотрите обзор матча "Сассуоло" – "Интер":

Ранее мы писали, что футболист упал в трехметровый ров, празднуя гол. Эта была лишь первая игра 25-летнего бразильца в новой команде и он, вероятнее всего, просто не знал о таких особенностях домашней арены его команды.

Также мы писали, как дети Криштиану Роналду радовались голам отца в ворота Литвы. "Победоносный, уникальный, непреодолимый, неповторимый, неподражаемый, непобедимый. Моя любовь. Мы любим тебя, Криштиану. Горжусь тобой. Четыре гола, по одному на каждого ребенка", – подписала видео невеста футболиста Джорджина Родригес.

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