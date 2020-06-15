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Внезапные проблемы со здоровьем: тренер лидеров Первой лиги покинул клуб, даже не дебютировав

15 июня, 15:15

Олег Люлька Олег Люлька

Буквально перед возобновлением сезона Юрий Бакалов подал в отставку с поста наставника львовского "Руха"

Юрий Бакалов покинул пост главного тренера лидеров Первой лиги – львовского "Руха", не проведя ни одного официального матча. Об этом сообщил сайт львовян. Причиной прекращения сотрудничества с 54-летним специалистом названы неожиданно возникшие у него проблемы со здоровьем. Ранее мы писали, что футболу в Первой лиге быть! УАФ поддержала решение возобновить чемпионат в этом дивизионе после карантина.

"Юрий Михайлович возглавил команду в декабре 2019-го года. В течение последних пяти месяцев специалист готовил "желто-черных" к старту весенней части чемпионата в Первой лиге. Под руководством Бакалова команда провела 13 спаррингов, 9 из которых завершились победами. Наставник так и не успел дебютировать во главе "Руха" в официальных матчах в связи с переносом старта Первой лиги из-за введенного в Украине карантина. За считанные дни до возобновления соревнований в планы тренера, большого профессионала своего дела, человека, бесконечно любящего футбол, вмешались куда более важные обстоятельства. Руководство "желто-черных" вошло в положение Юрия Михайловича и с горечью, но одновременно и с пониманием отнеслось к его непростой жизненной ситуации и приняло заявление об отставке. Здоровье человека – главное его богатство – имеет первостепенное значение! Футбольный клуб "Рух" благодарит Юрия Бакалова за проведенную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в официальном заявлении львовян

Юрий Бакалов. Фото – ФК "Рух"

Юрий Бакалов. Фото – ФК "Рух"

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Напомним, что "Рух" занимает первую строчку в Первой лиге Украины, рестарт которой запланирован на 23 июня. По итогам сезона в этом дивизионе, три его лучшие команды поднимутся в Премьер-лигу.

Смотрите, как в прошлом сезоне другой представитель Первой лиги "Ингулец" играл в финале Кубка Украины с "Шахтером"

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здоровье отставка тренер первая лига Юрий Бакалов Рух Винники

Источник: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

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