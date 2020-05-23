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Во Франции назвали дату начала нового сезона

23 мая, 15:44

Александр Трикиша

Текущий сезон французы завершили досрочно из-за коронавируса

Во Франции определились с датой начала следующего сезона. Как сообщает RMC, новый сезон стартует 22 августа. В этот день состоятся первые матчи Лиги 1, а на 23-е число запланирован старт второго по силе дивизиона страны.

Такой договоренности организаторы чемпионата Франции достигли после переговоров с телевещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports. Напомним, в Украине матчи чемпионата Франции можно смотреть онлайн на сайте Oll.tv.

Напомним, что текущий сезон во Франции завершили досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом Франции был признан "Пари Сен-Жермен", следом за ним финишировали "Марсель" и "Ренн". Из элитного дивизиона вылетят две команды, на место которых зайдут два клуба из Лиги 2. Таким образом, в классе понизятся "Амьен" и "Тулуза", а в элитный дивизион поднимутся "Лорьян" и "Ланс".

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Как мы писали ранее, президент "Лиона" пошел в суд из-за досрочного завершения сезона. Он подал апелляцию в административный суд Парижа на решение руководства Лиги 1 досрочно завершить чемпионат Франции, в результате чего его команда осталась без еврокубков.

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футбол чемпионат Франции

Источник: Сегодня|Спорт

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