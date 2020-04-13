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Во Франции назвали две вероятные даты возобновления чемпионата

13 апреля, 20:48

Александр Трикиша

Французы уже даже запланировали дату старта нового сезона - чемпионат должен начаться 23 августа

Руководство чемпионата Франции планирует возобновить сезон 3 или 17 июня, в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса в стране. На данный момент во Франции заразилось 133 тысячи человек – это четвертый показатель в мире. При этом французы идут третьими среди всех стран по количеству смертей – 14 393 человека.

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Если удастся возобновить сезон в этих числах, то по окончании чемпионата футболисты получат четыре недели отдыха, прежде чем стартует новый сезон. Как мы писали ранее, во Франции планируют начать новый сезон 23 августа.

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На данный момент в чемпионате Франции сыграно 28 из 38 туров. В турнирной таблице лидирует "Пари Сен-Жерман", опережающий "Марсель" на 12 баллов, при этом имеет матч в запасе.

Ранее мы писали, что в УЕФА определились, когда доиграют еврокубки нынешнего сезона. Чиновники хотят завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы после национальных турниров. Предполагается, что внутренние чемпионаты должны будут завершиться в августе.

На данный момент планируется, что национальные турниры смогут вновь играть в конце мая или в самом начале июне. Например, рестарт чемпионата Испании ожидается 29 мая, причем есть вариант, когда все матчи будут играть на Канарских островах. Примерно в это же время собирается вернуться и английская Премьер-лига.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол чемпионат Франции коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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