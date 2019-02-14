Во Франции от остановки сердца во время матча умер 16-летний футболист
Юный футболист выступал за команды "Реймса" различных возрастов
Игрок юношеской команды французского "Реймса" Мохамед Саван скончался от остановки сердца во время матча с друзьями. Об этом сообщается на официальной странице футбольного клуба в Twitter. Сообщается, что трагедия произошла 13 февраля.
"Клуб испытывает глубокий шок. Мохамед Саван, который ранее выступал за наши юношеские команды U-14 и U-15, умер во время матча с друзьями. Мы потрясены этим и посылаем свои соболезнования его семье и близким", – сообщается на странице "Реймса".
"16 лет – не возраст, чтобы умирать. Покойся с миром, Мохамед", – также выразила соболезнования команда, куда перешел Саван.
Вчера ушел из жизни легендарный игрок "Динамо" Виталий Хмельницкий. Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка СССР.
Ранее мы писали, что бывший игрок "Днепра" умер в Москве: тело пролежало в квартире 15 дней. В 60-х годах Ляшенко выступал за клубы из Кривого Рога и Днепра.
Добавим, что недавно весь мир следил за поисками пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту. К сожалению, спастись спортсмену и его пилоту не удалось. Спустя неделю после крушения спасатели нашли самолет на дне Ла-Манша, а в его обломках обнаружили тело. Экспертиза подтвердила, что оно принадлежит Сале. Позже стало известно, что Эмилиано Сала погиб в результаты травм головы и тела. Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчет об авиакатастрофе через 6-12 месяцев.
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