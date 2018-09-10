Во Франции в перестрелке застрелили 20-летнего футболиста "Сент-Этьена"

Второй жертвой стрельбы на улице стал 14-летний подросток

Защитник резервной команды "Сент-Этьена" Вильям Гомис погиб в результате перестрелки, которая произошла в ночь с 9 на 10 сентября в Ла-Сен-сюр-Мер (Франция), сообщает Var-Matin. По информации издания, помимо 20-летнего футболиста был также застрелен 14-летний подросток.

Позже пресс-служба "Сент-Этьена" подтвердила гибель футболиста и принесли свои соболезнования близким погибшего. Гомис находился в структуре клуба с 15-летнего возраста.

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