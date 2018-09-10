Во Франции в перестрелке застрелили 20-летнего футболиста "Сент-Этьена"

Сегодня, 14:47

Второй жертвой стрельбы на улице стал 14-летний подросток

Вильям Гомис. Фото ФК &quot;Сент Этьен&quot;
Вильям Гомис. Фото ФК "Сент Этьен"

Защитник резервной команды "Сент-Этьена" Вильям Гомис погиб в результате перестрелки, которая произошла в ночь с 9 на 10 сентября в Ла-Сен-сюр-Мер (Франция), сообщает Var-Matin. По информации издания, помимо 20-летнего футболиста был также застрелен 14-летний подросток.

Позже пресс-служба "Сент-Этьена" подтвердила гибель футболиста и принесли свои соболезнования близким погибшего. Гомис находился в структуре клуба с 15-летнего возраста.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира по боксу осужден на 10 лет за связи с мафиейХурцидзе также инкриминируют мошенничество в игорном бизнесе – якобы злоумышленники пытались взломать и перепрограммировать игровые автоматы в казино

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства. Четыре женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны спортсмена и его старшего брата.

Добавим, что в конце июля в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь
футбол, чемпионат Франции, Сент-Этьен

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Источники:

Championat.ru, Сегодня|Спорт

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