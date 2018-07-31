Во Львове организуют фан-зону во время матча Украина – Словакия

Сборная Украины, несмотря на санкции УЕФА, не останется без поддержки в первом домашнем матче Лиги Наций. Хотя трибуны "Арены Львов" во время встречи со Словакией будут пустыми, на площади возле стадиона откроют большую фан-зону. Организаторы обещают развлекательную программу и убеждают: команда Андрея Шевченко непременно услышит, как за нее горячо болеют. Поэтому 9-го сентября приглашают всех посмотреть поединок вместе.

Напомним, 27 сентября 2013 года ФИФА отстранила "Арену Львов" от проведения матчей под эгидой организации на пять лет. Произошло это из-за того, что во время домашнего поединка украинской сборной против Сан-Марино в рамках квалификации ЧМ-2014 ФИФА увидела на трибунах стадиона проявления нацизма и расизма.

Отметим, что в Лиге Наций Украина попала в одну группу с Чехией и Словакией. Матч украинцев с чехами состоится 6 сентября.

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА.