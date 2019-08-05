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Во сне умерла футболистка сборной России

Сегодня, 09:31

21-летняя Анастасия Березина выступала за "Чертаново"

Анастасия Березина

Анастасия Березина

Во сне умерла футболистка сборной России https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/7cd/493/5d47cd4936514.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/7cd/493/5d47cd4936514.jpg Футбол 21-летняя Анастасия Березина выступала за "Чертаново"

Трагедия в женском российском футболе. Не стало полузащитника "Чертаново" Анастасии Березиной. Футболистка ушла из жизни в возрасте 21 года. У спортсменки во сне остановилось сердце.

"Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, играла в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодежную команды России.

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Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить. Светлая память", – говорится в сообщении клуба.

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На протяжении карьеры Анастасия Березина выступала за сборную России до 19 лет, в составе которой дебютировала 23 сентября 2013 года. На ее счету 15 матчей и 8 голов.

Напомним, в феврале этого года ушел из жизни легендарный игрок "Динамо" Виталий Хмельницкий. Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка СССР.

Ранее мы писали, что бывший игрок "Днепра" умер в Москве: тело пролежало в квартире 15 дней. В 60-х годах Ляшенко выступал за клубы из Кривого Рога и Днепра.

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Источник: sport24.ru

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