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Во время коронавирусного кризиса "Ювентус" во главе с Роналду ухитрился получить рекордный доход

3 июля, 13:39

Елена Павлова Елена Павлова

Большую роль сыграл трансфер Пьянича в "Барселону"

Туринский "Ювентус", который стремительно движется к защите прошлогоднего чемпионского титула в Италии, в нынешнем сезоне получит рекордный доход за всю историю клуба. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport. Ранее мы писали, что "Ювентус" с шедевром Роналду одержал третью подряд победу после карантина.

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Рекордный заработок в 160 млн евро туринцам обеспечила в том числе и продажа полузащитника Миралема Пьянича в "Барселону" за 60 миллионов евро во время сделки, которую оформили в начале этой недели. Эта продажа вошла в ТОП-3 самых дорогих за время руководства Андреа Аньелли, который возглавляет туринский клуб с 2010 года. Дороже уходили только Поль Погба – за 105 миллионов евро в "Манчестер Юнайтед", и Жоао Кансело – за 65 миллионов в "МанСити".

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Тренировка "Ювентуса"

Тренировка "Ювентуса" / Фото: Juventus FC

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Что касается прибыли "Старой Синьоры", то она составит 47 миллионов евро в нынешнем сезоне и это будет вторым результатом при нынешнем президенте. На данный момент "Ювентус" лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А, опережая римский "Лацио" на четыре очка.

Смотрите, как Пьянич забивал за "Ювентус" в Италии

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