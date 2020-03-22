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Во время коронавирусной паузы в Нигерии умер известный футболист: он нарушил запрет и поплатился жизнью

22 марта, 19:13

Богдан Юрков

Ифеаньи Джорджу нельзя было садиться за руль, но он не внял этому распоряжению и угодил в смертельное ДТП

Бывший форвард cборной Нигерии по футболу Ифеаньи Джордж скончался в возрасте 26 лет в результате ДТП, случившегося в воскресенье, 22 марта. В связи с паузой в чемпионате страны из-за пандемии коронавируса, клубы распустили своих футболистов по домам. Ифеаньи Джордж, выступавший за нигерийский клуб "Энугу Рейнджерс", направлялся за рулем своей машины в самый крупный город Нигерии Лагос и на одном из участков дороги врезался в грузовик. Авария оказалась для нападающего фатальной.

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В клубе "Энугу Рейнджерс", который носит прозвище "Летающие антилопы", подтвердили смерть нападающего. Отметив при этом: "В течение последних трех недель Ифеаньи страдал от сильной боли в пояснице, и ему было запрещено ездить за рулем". Однако, как видим, форвард нарушил этот запрет – все обернулось трагедией.

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Ифеаньи Джордж

Ифеаньи Джордж / Фото: Twitter

Сообщается, что в машине с Джорджем, который в 2017 году провел два матча за сборную Нигерии, были еще два человека, один из которых – его партнер по команде. Их судьба пока неизвестна.

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Как мы писали ранее, бывший партнер Усика и Ломаченко погиб в автокатастрофе. Дмитрий Лисовой был участником клуба "Украинские Атаманы" и многократным призером чемпионатов Украины по боксу.

Смотрите, как Украина играла с Нигерией в 2019 году

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ДТП сборная Нигерии чемпионат Нигерии Ифеаньи Джордж

Источник: Сегодня|Спорт

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