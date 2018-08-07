Во время матча "Славия" – "Динамо" ожидается невероятная жара

Сегодня киевское "Динамо" стартует в еврокубках. Команда Александра Хацкевича проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против чешской "Славии". Матч состоится в Праге на "Эден Арене", начало – в 20:30 по киевскому времени. Вчера днем делегация киевского "Динамо" отправилась в Прагу.

Как сообщает официальный сайт чешской команды, поединок должен пройти в тяжелых погодных условиях. Вечером 7 августа температура воздуха в Праге поднимется до 33-34 градусов Цельсия. Поэтому болельщикам будут выдавать бесплатно бутылки с холодной воды, чтобы хоть как-то уберечь от жары.

Перед открытой тренировкой Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов. Наставник киевлян признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Вместе с Хацкевичем на пресс-конференции присутствовал капитан команды Сергей Сидорчук. Он с юмором ответил на вопрос о высокорослых игроках "Славии".