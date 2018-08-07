Во время матча "Славия" – "Динамо" ожидается невероятная жара

Сегодня, 09:57

Болельщикам будут выдавать бутылки с холодной водой

Фото ФК &quot;Славия&quot;
Фото ФК "Славия"

Сегодня киевское "Динамо" стартует в еврокубках. Команда Александра Хацкевича проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против чешской "Славии". Матч состоится в Праге на "Эден Арене", начало – в 20:30 по киевскому времени. Вчера днем делегация киевского "Динамо" отправилась в Прагу.

Как сообщает официальный сайт чешской команды, поединок должен пройти в тяжелых погодных условиях. Вечером 7 августа температура воздуха в Праге поднимется до 33-34 градусов Цельсия. Поэтому болельщикам будут выдавать бесплатно бутылки с холодной воды, чтобы хоть как-то уберечь от жары.

Перед открытой тренировкой Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов. Наставник киевлян признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Вместе с Хацкевичем на пресс-конференции присутствовал капитан команды Сергей Сидорчук. Он с юмором ответил на вопрос о высокорослых игроках "Славии".

Напомним, что в аэропорту корреспонденту "Сегодня" удалось пообщаться с нападающим Артемом Бесединым: "Задача "Динамо" на Лигу чемпионов? Попасть в группу и выйти из нее".
футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Славия Прага

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Источник:

Сегодня|Спорт

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