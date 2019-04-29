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Водитель уснул: игрок сборной Чехии погиб в ДТП после матча с украинцами

29 апреля, 10:47

Нападающему Йозефу Шуралу было 28 лет. Прошлой осенью он играл в Харькове против нашей сборной

Погибший в ДТП Йозеф Шурал
Погибший в ДТП Йозеф Шурал. Фото: Getty Images

Турецкий клуб попал в смертельное ДТП – погиб игрок сборной Чехии. Трагедия случилась с футбольным клубом "Аланьяспор" по дороге с выездного матча чемпионата Турции против "Кайсериспора", который состоялся в воскресенье вечером и завершился вничью 1:1. Отметим, что за "Кайсериспор" в этом матче играли украинцы Артем Кравец и Александр Кучер. Микроавтобус, который перевозил легионеров "Аланьяспора", слетел с дороги в пяти километрах от  Аланьи. В результате ДТП пострадало семь футболистов клуба. 28-летний чешский нападающий команды Йозеф Шурал с серьезынми травмами был доставлен в частную больницу – увы, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. 

По предварительным данным, водитель автобуса уснул, что и привело к аварии. Спал в это время и его помощник.

Йозеф Шурал был воспитанником "Брно". Также он выступал за "Слован" (Либерец) и пражскую "Спарту", а зимой перебрался в Турцию. В активе Шурала 20 матчей в составе сборной Чехии. Прошлой осенью со своей национальной командой он приезжал в Харьков, где сыграл против Украины в поединке Лиги Наций. Чехи в той встрече уступили со счетом 0:1.

Напомним, недавно в Турции попала в ДТП жена футболиста Николая Морозюка. После аварии Ирина Морозюк призналась, что никогда еще не была так близка к смерти.

Также сообщалось, что турецкому футболисту, порезавшему соперников лезвием во время матча, отменили пожизненную дисквалификацию. Наказание Мансуру Чалару сократили до 20 матчей.

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Тег чемпионат Турции, Аланьяспор, Кайсериспор, Йозеф Шурал

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Сегодня|Спорт

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