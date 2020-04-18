"Водка? Не пью": футболист "Динамо" поспорил с Лукашенко по поводу методов борьбы с коронавирусом

Белорусский полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун, который выступает на правах аренды за португальский "Вилафранкенсе", а во время паузы в соревнованиях находится в родном Минске, выразил несогласие с президентом своей страны Александром Лукашенко по поводу методов борьбы с коронавирусом. Ранее Лукашенко заявил, что вирус можно победить водкой и сауной.

"Президент Беларуси говорил об этом, но я с этим не согласен, – заявил в комментарии португальскому изданию Tribunaexpresso Никита Корзун. – Я профессиональный спортсмен и не пью водку, но есть те, кто любит пить. Что касается сауны, то туда можно сходить, но только со своей семьей"

Никита Корзун / Фото: Getty Images

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Напомним, Беларусь – единственная страна Европы, где в условиях пандемии продолжается национальное футбольное первенство. "Игроки ничего не могут с этим поделать, – говорит Никита Корзун. – Люди стоят на трибунах, многие с масками и должной осторожностью, но игроки не могут отказаться от выхода на поле, так как федерация футбола продолжает настаивать, что все в порядке".

"Я бегаю около 50 минут рано утром, чтобы не встречаться с другими людьми, через лес возле моего дома, – рассказал о своей теперешней жизни в Беларуси Никита Корзун. – После обеда я тренируюсь в тренажерном зале, который есть у меня дома, делаю силовые тренировки и фитнес, чтобы быть готовым. Но мы редко покидаем дом, потому что любим играть дома с дочерью"

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По последним данным, в Беларуси зафиксировано 4 779 случаев заражения коронавирусом. 342 человека выздоровели, 42 умерли.

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