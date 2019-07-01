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Водолазы третий день ищут пропавшую без вести футболистку на озере Комо

1 июля, 07:05

В понедельник спасатели планируют использовать робота, который исследует дно озера

Фото: AFP

Футболистка сборной Швейцарии и капитан "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. 24-летняя швейцарка отдыхала с подругой на озере Комо в субботу. Девушки арендовали моторную лодку и после 14:00 отплыли на 700 метров от берега, где бросили якорь и отдыхали под солнцем.

Около 16:00 Исмаили нырнула в озеро (его глубина на данном участке около 100 метров – прим.), но не выплыла обратно. Подруга сначала подумала, что Флориана хочет ее напугать, но затем, когда девушка не вынырнула через несколько минут, запаниковала и позвонила в экстренную службу. 

Водолазы исследовали местность, но ничего не обнаружили. При этом отмечается, что в озере Комо сильное подводное течение.

В Кирилловке утонул отец четырех детей:


По состоянию на воскресенье новостей нет. Завтра спасательная бригада планирует использовать робота, который исследует дно озера.

"Мы очень обеспокоены и не потеряли надежду, что все будет хорошо. Мы находимся в тесном контакте с членами семьи и просим понимания, поскольку не можем предоставить дополнительную информацию в данный момент", – говорится в заявлении "Янг Бойз".

В прошлом сезоне Исмаили забила семь голов за клуб и стала лучшим бомбардиром команды. Всего она провела 33 матча за сборную Швейцарии.

Ранее мы писали, что пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Геборс утонул, пытаясь спасти своего щенка. Спортсмен прыгнул в ледяную воду и пропал. Его тело искали спасатели, но обнаружить погибшего удалось только на следующий день.

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Тег водолазы, женский футбол, футболистка

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