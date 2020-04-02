Военные сборы и 500 часов общественных работ вместо карантина для звезды чемпионата Англии

По законам Южной Кореи, каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии

Нападающий английского "Тоттенхэм" Сон Хын Мин покинул Англию, где в настоящее время введен карантин в связи с пандемией коронавируса. По информации The Sun, 27-летний футболист отправился на родину, в Южную Корею. Дома форварду предстоит пройти военные сборы, которые начнутся в конце этого месяца и продлятся четыре недели. Ранее мы писали, что кореец Сон из "Тоттенхэма" вошел в историю чемпионата Англии.

Отметим, что, по законам Южной Кореи, каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной страны выиграл Азиатские Игры, что позволило ему избежать службы. Тем не менее футболисту все же придется пройти усеченные сборы. Они займут три недели, а также предусматривают 500 часов общественных работ. Подготовка пройдет на базе морской пехоты на корейском острове Чеджудо.

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В связи со службой, в случае возобновления футбольного сезона в мае, Сон Хын Мин может пропустить несколько матчей. Британское издание уточняет, что полученная ранее травма не помешает корейскому нападающему, поскольку он практически восстановился.

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