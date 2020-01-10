Волевая победа и скандальный VAR: обзор матча "Барселона" – "Атлетико" в Суперкубке Испании

Мадридский "Атлетико" одержал волевую победу над "Барселоной" в полуфинальном матче турнира за Суперкубок Испании, который проходит в Саудовской Аравии. Поединок состоялся на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде. "Матрасники" первыми открыли счет – на 19-й секунде второго тайма, вышедший на замену в перерыве, Коке распечатал ворота каталонцев.

Но "Барселона" сумела быстро отыграться и выйти вперед – сначала отличился Лионель Месси, а затем своей бывшей команде забил Антуан Гризманн. "Атлетико" отыгралось за девять минут до конца встречи, а затем забили и победный гол.

Между этими взятиями ворот еще при счете 2:2 случился самый скандальный эпизод встречи. Мяч попал в руку защитнику "Барселоны" Жерару Пике, но арбитр даже с помощью системы VAR не увидел нарушение правил и не поставил пенальти в ворота каталонцев. К счастью, эта ошибка не повлияла на исход встречи.

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Таким образом, 12 января в финале сойдутся мадридские "Атлетико" и "Реал", обыгравший накануне "Валенсию". Впервые в истории в финале Суперкубка не будет ни чемпиона, ни обладателя Кубка. Напомним, что в этом году турнир проходит по новой системе "финал четырех".

"Барселона" – "Атлетико" – 2:3

Голы: Месси (51), Гризманн (62) – Коке (46), Мората (81, пен), Корреа (86)

"Барселона": Нето, Умтити, Альба, Пике, Серджи Роберто, де Йонг (Фати, 88), Видаль, Бускетс (Ракитич, 86), Гризманн, Месси, Суарес.

"Атлетико": Облак, Лоди (Витоло, 67), Савич, Триппьер, Фелипе, Сауль, Эррера (Коке, 46; Льоренте, 72), Корреа, Томас,Жоау Феликс, Мората.

Предупреждения: Пике (31), Томас (35), Суарес (45), Савич (45), Фелипе (64), Льоренте (72), Видаль (77), Нето (80).

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